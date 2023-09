Auto fuori strada ed elisoccorso Entrambi i conducenti ricoverati

Non hanno per fortuna avuto gravi conseguenze i due incidenti avvenuti ieri in Appennino, se non il fatto che entrambi i conducenti coinvolti sono stati trasferiti in elicottero all’ospedale di Reggio per maggiori controlli e interventi adeguati.

Il primo è accaduto ieri mattina poco dopo le ore 10 in località Case Manari di Busana, dove un 75enne residente a La Spezia è uscito di strada. La sua macchina si è ribaltata al punto che l’anziano è rimasto bloccato all’interno, non si aprivano le portiere, per cui è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Castelnovo Monti che, con l’aiuto dei sanitari, hanno estratto l’uomo dall’abitacolo. Sono intervenute anche l’automedica di Castelnovo Monti e l’ambulanza della Croce Verde Alto Appennino che ha provveduto al trasferimento del 75enne al campo sportivo di Busana, dove nel frattempo era atterrato l’eliParma. Stabilizzato, l’uomo è stato portato in elicottero al Santa Maria Nuova.

Secondo intervento della Polizia Locale, alle ore 14,30 circa, sulla statale 63 in località Terminaccio, comune di Castelnovo Monti. Anche lì si è trattato dell’uscita di strada di un’autovettura condotta da un 50enne di Castelnovo Monti, con nessun coinvolgimento di altri automezzi. Sono intervenute l’ambulanza della Croce Verde e l’automedica di Castelnovo Monti. L’automobilista, non presentava situazioni di particolare criticità, e anche in questo caso è stato affidato all’elisoccorso che ha provveduto al trasferimento all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio per approfonditi accertamenti. Le cause di entrambi gli incidenti sono al vaglio degli agenti della Polizia Locale intervenuti sul posto.

s.b.