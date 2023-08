Auto in fiamme a Correggio, ustionati due turisti

Correggio (Reggio Emilia), 4 agosto 2023 - Disavventura, per fortuna senza drammi, per una famiglia di turisti francesi, che nella notte era in transito in auto in via della Pace, alla periferia di Correggio. Improvvisamente un’avaria alla vettura, che ha sprigionato un incendio. Il conducente ha fatto in tempo a fermarsi. Ma mentre usciva dall’abitacolo, insieme a un’altra persona, non è riuscito a evitare una fiammata, che lo ha raggiunto al volto. Per fortuna si tratta di ustioni non gravi. Simile situazione per un’altra persona che era con il conducente. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per domare le fiamme, utilizzando anche sostanza schiumogena per velocizzare le operazioni ed evitare problemi ulteriori. Sul posto anche il personale sanitario con ambulanza, per trasportare in ospedale i due turisti interessati dalle ustioni, che non risultano preoccupanti. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti. Le cause dell’incendio risultano essere accidentali.