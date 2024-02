Auto in sosta ritrovata senza le ruote

Non si fermano le scorribande dei vandali che in questi giorni stanno imperversando per città e provincia e, nella notte, creano enormi danni alle auto in sosta. Dopo la raffica di vetri e specchietti rotti in zona stazione e in centro storico di giorni scorsi, avevamo dato conto anche di numerosi episodi nella Bassa e di un raid di una quindicina di auto prese di mira nello stesso parcheggio in Val d’Enza. Altri episodi si erano verificati sempre nelle scorse ore nella zona di Pieve Modolena.

Questa volta la segnalazione arriva da Rivalta, dove nella notte fra martedì e mercoledì sono state addirittura asportate le ruote da un’automobile che si trovava nel parcheggio sotterraneo di un condominio di fronte a un supermercato.