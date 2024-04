Auto nel canale e schianto in moto

Auto finisce nel canale domenica notte a Casalgrande. È successo in via Canale. Sul posto, verso le 5, sono giunti i soccorsi, ma al loro arrivo non hanno trovato nessuno sul luogo. Sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno raggiunto l’auto nelle acque di un piccolo canale vicino alla strada. Soccorsi mobilitati domenica notte a Casalgrande in via Turati anche per un uomo finito in moto contro il guard rail. È stato portato dagli operatori del 118 in ospedale a Baggiovara in condizioni di salute di media gravità.