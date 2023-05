Auto sbanda a Castellarano, tre giovani in ospedale

Castellarano (Reggio Emilia), 27 maggio 2023 – Soccorsi mobilitati verso le cinque di oggi per un incidente stradale accaduto sull’ex Statale 486, all’altezza dell’incrocio con via Benedetto Croce, dove un’autovettura Fiat Panda ha sbandato, finendo nel fossato laterale, tra la vegetazione. Tre le persone coinvolte, raggiunte dalle ambulanze di zona e dal personale medico per le prime cure. Sono arrivati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Sassuolo, in quanto i feriti apparivano bloccati nell’abitacolo. L’auto era condotta da un ventenne residente a Casalgrande. Con lui a bordo vi erano due giovani di 19 e 21 anni, anche loro abitanti a Casalgrande. Stavano forse tornando a casa dopo aver trascorso qualche ora in compagnia. Ma a Castellarano si è verificato l’incidente. Il 21enne è sembrato essere quello in condizioni più serie, mentre gli altri due giovani sono apparsi meno gravi. Sono stati portati tutti al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio per gli accertamenti sanitari. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai carabinieri di Castellarano. In mattinata altri interventi di soccorso per incidenti anche a Gualtieri e a Gavassa, alle porte di Reggio.