Auto sbanda e si ribalta: un ferito

Un uomo di 29 anni è rimasto ferito poco dopo le 18 di ieri sera in una sbandata in auto, con la vettura che si è ribaltata sulla carreggiata. E’ accaduto in via San Prospero a Correggio. Sul posto ambulanza e autoinfermieristica per i primi soccorsi al giovane ferito, residente a Correggio. Dopo le prime cure è stato portato al Santa Maria Nuova di Reggio in condizioni non gravi. Sul posto anche i vigili del fuoco, in quanto veniva segnalato un possibile principio d’incendio della vettura. Rilievi della polizia locale.