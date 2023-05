Automedica al Magati, depositate in Regione oltre 5mila firme

Consegnate e protocollate in Regione le oltre 5mila firme raccolte a favore dell’apertura h24 del pronto soccorso di Scandiano e per il servizio dell’automedica h24 al Magati. Proprio nelle ultime settimane non sono mancate le polemiche dopo le notizie dell’accorpamento delle automediche di Montecchio-Scandiano con sede a Puianello. Ieri mattina il sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi, il presidente del consiglio comunale Marco Cassinadri, i rappresentanti delle liste Noi per Casalgrande, Centrodestra per Casalgrande e Movimento 5 Stelle hanno raggiunto la sede della Regione. Le firme dovevano essere consegnate all’assessore regionale Donini, ma domenica sera la sua segreteria ha comunicato che l’appuntamento era saltato per sopraggiunti impegni. "Ci è dispiaciuto – dice Daviddi – non avere avuto la possibilità di far ascoltare le richieste dei cittadini a Donini. Ieri siamo stati un po’ mandati da un ufficio all’altro, ma prendiamo sul serio la promessa di un incontro prima che vengano prese le decisioni sul piano di riordino dell’emergenza-urgenza". A Bologna erano presenti anche i consiglieri Ferrari, Panini e Venturini (Noi per Casalgrande), Bottazzi (M5s), Corrado (centrodestra) e l’assessore Farina.

mat. b.