Autovettura brucia in strada. Il conducente esce illeso

I vigili del fuoco del comando di via della Canalina di Reggio sono stati impegnati l’altra sera in via Celle all’Oldo, alla periferia sud nel comune di Cadelbosco Sopra, quasi al confine con il territorio della città capoluogo, per un incendio che ha interessato un’autovettura in transito. È accaduto poco dopo le 20 di sabato sera.

Il conducente è riuscito a fermarsi e ad allontanarsi quando si è accorto del guasto meccanico e del fumo. In breve tempo l’auto è stata completamente avvolta dal rogo. I vigili del fuoco hanno domato l’incendio in breve tempo. Ma della vettura non si è salvato praticamente nulla.

Le cause del rogo risultano accidentali. Bloccato il traffico in quel tratto di strada durante le operazioni di spegnimento delle fiamme. Non risultano conseguenze alle persone.