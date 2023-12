Aveva droga e coltelli. Denunciato un 45enne

Droga e coltelli. Un 45enne è stato sorpreso dalla polizia con 36 grammi di hashish e oggetti pericolosi nei pressi dei Chiostri di San Pietro. L’uomo, alla vista delle Volanti, ha lasciato cadere la droga per poi cercare di scappare. Ma gli agenti lo hanno prontamente bloccato. Oltre alle sostanze stupefacenti, gli sono stati sequestrati un coltello a farfalla, un altro coltellino e un bilancino di precisione emersi durante la perquisizione. L’uomo è stato poi denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio nonché porto abusivo d’armi.