Avviate le iniziative per ricordare il genio musicale di Henghel Gualdi A San Martino in Rio è in corso un ricco programma di eventi in onore del clarinettista Henghel Gualdi, a cento anni dalla sua nascita. La rocca ha ospitato un tributo con la partecipazione di vari artisti e la mostra "Io e Henghel". Prossimi concerti in programma.