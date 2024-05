"Azzerare i costi dell’asilo nido"

"L’asse fondamentale del programma, imperniato sulla triade economia-lavoro-servizi sociali". Lo hanno affermato Alberto Iotti e Luca Paterlini, candidati a sindaco e a vicesindaco, presentando lunedì al centro Mavarta il programma della lista Alternativa Civica per i prossimi 5 anni. Con loro tutti i candidati consiglieri, intervenuti nel dibattito. La sala era pienissima nonostante il maltempo. Iotti ha rimarcato che "la rigenerazione del Villaggio Bellarosa e la promozione dell’area del casello della A1 sono obiettivi da perseguire con progetti adeguati". Sotto il profilo ambientale, si è soffermato in particolare sulle comunità energetiche che "possono dare benefici diffusi anche come risparmio per i cittadini aderenti". Paterlini, parlando di servizi, ha detto che "la denatalità e l’invecchiamento sono i fenomeni da cui partire per definire le politiche del Comune. Una priorità sarà costituita dall’azzeramento dei costi delle famiglie per la frequenza dei bimbi all’asilo nido, obiettivo da raggiungere gradualmente in 5 anni. Per gli anziani, le persone fragili e le disabilità la scelta strategica è destinare a strutture per queste persone l’area in cui sorge attualmente l’ex Ipsia, dietro al cinema Forum". Il dibattito con i cittadini, in un clima di forte interesse e partecipazione, ha toccato i temi della biblioteca comunale, del Forum, la manutenzione delle strade, la sicurezza e la presenza dei vigili, le esigenze dell’area della stazione ferroviaria.

f. c.