Bagnolo, donne fermate mentre rubano in casa

Bagnolo (Reggio Emilia), 15 aprile 2024 – Dal ristorante dove si trovavano al lavoro, hanno visionato la situazione nell’abitazione, attraverso le telecamere piazzate in casa, notando la presenza di due donne che frugavano nelle stanze. I proprietari, marito e moglie, di Bagnolo, sono subito corsi a casa, avvisando anche i carabinieri del furto in atto. I militari sono arrivati mentre le intruse erano ancora nell’abitazione. Sono state bloccate mentre cercavano di raggiungere il piano superiore. Inevitabile l’arresto per furto in concorso. I carabinieri hanno recuperato anche oggetti da scasso di cui le donne erano in possesso. Erano riuscite a rubare bigiotteria, argenteria varia e un portamonete con 50 euro. Fermate due donne create di 28 e 31 anni di età, entrambe senza fissa dimora, dichiarate in arresto. E’ accaduto domenica pomeriggio nell’abitazione di una coppia di ristoratori. Dal telefonino hanno visto in diretta il furto in atto. Ed è scattato l’allarme. Il tempestivo intervento dei proprietari e dei carabinieri ha permesso di sventare il colpo e fermare le giovani ladre.