Baiso/Secchia, tante valigie pronte. Tre innesti nel Santos di Nobili

Dopo tante riconferme, anche diversi saluti in casa Baiso/Secchia (Promozione): lasciano in sette. Giocheranno altrove il difensore Luca Vacondio (’99), i centrocampisti Gianluca Acanfora (’99) e Federico Antonelli (2004), il trequartista Giacomo Cataldo (classe ’99 che andrà al Colombaro), l’attaccante Francesco Silipo (’96), e i portieri Andrea Nutricato (’92) e Gianluca Brevini (2002). Arrivano dall’Atletic Progetto Montagna Nicola Banzi (difensore del ‘98) e Mattia Briselli (attaccante de 2000).

In Prima categoria si registra un innesto per il Quattro Castella: preso Sergio Pierini, attaccante del ’98 che nell’ultima stagione ha giocato con Povigliese e Boca Barco. Aria di continuità per la FalkGalileo: l’allenatore sarà sempre Emiliano Genitoni, che l’anno scorso ha ottenuto la promozione in Prima e quest’anno il decimo posto nella categoria. Con lui confermato anche tutto lo staff tecnico. Movimento in Seconda categoria. Il Santos del nuovo mister Maurizio Nobili ha annunciato tre innesti (che erano al Virtus Bagnolo, proprio come il mister): si tratta di Davide Zardi, difensore del ’96 ex Borzanese, Boiardo Maer e Carpineti, Riccardo Como, ala destra del 2001 ex FalkGalileo e Daino Santa Croce, e Davide Reggiani, ala sinistra del ’98. La Reggio Calcio per la porta ha preso Alessandro Bedogni, classe 2002 ex Saxum. Colpo del Novellara che ha prelevato dalla Virtus Correggio Nicholas Brocchetta, attaccante classe 2000. Il Real Casina ha confermato l’attaccante Leonardo Marchesini (‘94).

g.m.