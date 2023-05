Bandito con una lama rapina la farmacia

Assalto di un rapinatore solitario ieri pomeriggio, alle 18, alla farmacia Calerno di via 25 Luglio 29N.

Il bandito si è presentato da solo all’interno del locale, armato con un coltello, e ha chiesto che gli fosse consegnato l’incasso.

L’uomo aveva il volto nascosto, travisato grazie all’utilizzo di un cappellino e a occhiali da sole.

Entrato nella farmacia, il bandito armato di coltello si è fatto consegnare l’incasso della giornata.

Un bottino che ieri in serata, dopo il colpo e l’arrivo delle forze dell’ordine, era ancora in fase di accertamento per poterlo quantificare con precisione.

Nessuna persona è rimasta ferita durante la rapina.

E’ scattato l’allarme, con la segnalazione che è arrivata poco dopo le 18 ai carabinieri della stazione di Sant’Ilario, su chiamata della centrale operativa della compagnia Carabinieri di Reggio.

Gli uomini dell’Arma accorrevano a Calerno e avviavano il sopralluogo per chiarire la dinamica della rapina.

Veniva così chiarita la modalità del colpo di ieri pomeriggio, con il rapinatore solitario che, armato di coltello, era riuscito a farsi consegnare l’incasso della farmacia di Calerno.

I carabinieri iniziavano subito le indagini e scattava la caccia all’uomo, indirizzata soprattutto nella zona compresa tra le province di Reggio e Parma.

Le prime ricerche, effettuate subito dopo il colpo nel tentativo di intercettare il fuggitivo, non hanno però permesso, almeno fino alla tarda serata di ieri, di rintracciare il malvivente.

Le indagini per la rapina di Calerno sono condotte dai Carabinieri della stazione di Sant’Ilario supportati dalla sezione operativa della compagnia di Reggio.

c.r.