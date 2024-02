Bando cultura, via alle candidature. A disposizione ci sono 115mila euro

Da domani via al nuovo bando del Comune che sostiene i progetti culturali delle realtà del terzo settore. In palio ci sono 115mila euro di risorse, grazie al contributo stanziato da Iren. Le candidature potranno essere presentate fino al 18 marzo sul sito istituzionale del municipio.

"Attraverso questo bando, che dal 2020 ha erogato in un triennio circa 400mila euro, cerchiamo – dichiara l’assessora alla Cultura Annalisa Rabitti (nella foto) – di fornire un sostegno concreto a tutte le realtà e associazioni del territorio, invitandole a sperimentare nuove forme di relazione tra l’arte, la cultura e la cittadinanza anche nei luoghi più difficili. Rappresenta una grande opportunità per la nostra città, è un modo concreto per mettere al centro la cultura in una città dove la cultura è anche la cultura dei diritti. La conoscenza è la chiave per fare parte di una comunità, e lo diventa a maggior ragione nelle zone più disagiate e difficili. Per questo motivo l’invito quest’anno è anche quello di ideare progetti che si inseriscano nelle zone della nostra città che sono piene di complessità, come ad esempio la zona stazione".

Sono nove i temi attraverso cui si articola l’invito del Comune attraverso esposizioni, incontri, conferenze, spetacoli, prodotti editoriali, arti visive, cinema e danza: Cultura per tutti; Sviluppo intelligente; Spazio Pubblico come spazio performativo; Produzione di arte pubblica e collettiva; Diritto alla bellezza; città senza Barriere; Cultura dei diritti; Cultura come sostenibilità; Cultura dei cento linguaggi.