Baniolum Barbaricum conquista tutti malgrado il maltempo

Pieno successo, soprattutto per il bel tempo di domenica, per il festival Baniolum Barbaricum, evento storico che ha riportato Bagnolo indietro nella storia. Un folto pubblico ha seguito i vari eventi, tra cui una mostra sui Longobardi, spazio bimbi, attività didattiche, stages, dimostrazioni di scene storiche a cura dei vari gruppi, musica itinerante. Il programma (accampamenti, mercatino storico, spettacoli, rievocazione, sfilata, giochi barbarici, tornei) è stato adattato di volta in volta in base alle condizioni ambientali. Ma alla fine gran parte degli eventi previsti è stata confermata.