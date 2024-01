Baseball, stilato il calendario di Serie A. La Palfinger esordirà al ’Caselli’ col Codogno. Poi nella tana dei Grizzlies Campidonico

Esordio casalingo per la Palfinger Reggio Emilia nel prossimo campionato di Serie A, che scatterà il 20 aprile al "Caselli" col duplice match contro Codogno, valido per l’opening game del girone E.

Sette giorni dopo il nove cittadino sarà di scena a Torino per la prima trasferta stagionale, quella coi Grizzlies Campidonico, prima di tornare in via Petit Bon per il duplice match con la Ciemme Oltretorrente Parma; il 12 maggio spazio alla lunga trasferta isolana di Sassari, dove ad attendere i bianco-rossi sarà l’ASD Catalana, mentre il 18 avverrà il giro di boa della stagione con l’ultimo match d’andata, davanti al pubblico amico, con Senago.

Poviglio. La Platform-Tmc Poviglio, inserita nel girone B, comincerà la sua avventura stagionale sempre il 20 aprile in terra parmense, facendo visita alle 15 e alle 20 a Collecchio; l’esordio sul diamante di casa di via Gruara arriverà la settimana seguente, quando nella Bassa arriverà Verona, mentre a maggio, dopo la trasferta di Milano (4), sarà la volta di due gare interne consecutive per chiudere l’andata con Settimo Torinese (12) e Modena (19). La formula prevede che la prima classificata al termine del girone eliminatorio disputi i playoff scudetto, mentre tutte le altre accederanno alla poule salvezza.