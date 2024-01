Befana a Reggio Emilia tra moto, musica e teatro

Reggio Emilia, 6 gennaio 2023 - Il coraggio di non rinviare l’iniziativa ha dato ragione agli organizzatori della Motobefana di Correggio, alla sua edizione numero 69, come tradizione in programma il 6 gennaio in centro storico, nella cittadina della Pianura reggiana. Si tratta di una manifestazione organizzata da Onorio Moto, Bmw Motorrad Club Emilia ed Emilia Road Chapter, aperta a tutti i tipi di moto, attuali e d’epoca.

L’evento si è svolto nella mattinata dell’Epifania con un mix di divertimento, enogastronomia tipica e motori, ovviamente con molta curiosità per le moto equipaggiate in tema con la festa dell’Epifania. Rombanti due ruote di ogni epoca hanno preso possesso di corso Mazzini, trasformando il centro storico correggese in un meraviglioso museo a cielo aperto del top del motociclismo di tutti i tempi.

E la lunga tregua concessa dalla pioggia ha permesso di fare arrivare in centro tantissimi cittadini, curiosi di ammirare le motobefane che ogni anno creano un’atmosfera di grande festa. I Vespa Club hanno tenuto alto l’onore di una due ruote diversa che è comunque diventata un’icona vivente del made in Italy.

Il tutto all’interno di una cornice di festa, con musica, street food, bar e negozi aperti, bevande calde, stand enogastronomici, artigianato, gli spazi dedicati alle diverse associazioni locali. Soddisfatti gli organizzatori. Successo anche alla Befana di Castelnovo Sotto, dove negli spazi coperti del Pala 3Emme è stato proposto uno spettacolo per bambini e famiglie in tema con l’Epifania.

A causa del maltempo, a San Giovanni di Novellara, invece, è stata rinviata a sabato 13 gennaio il presepio vivente. E a Brescello i Re Magi sono arrivati a cavallo davanti alla chiesa parrocchiale, ma senza il previsto corteo dalla zona dell’argine del Po. Anche a Reggio Emilia gli eventi all'aperto della Befana sono stati rinviati a causa del maltempo.