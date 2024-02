Bertazzoni spa, rinnovato lo showroom in Svezia

L’azienda Bertazzoni spa, con quartier generale in via Palazzina a Guastalla, attiva nel settore degli elettrodomestici di design e di alta qualità, ha inaugurato il rinnovato showroom a Stoccolma, in Svezia. Situato in una delle strade a più alta concentrazione di arte e design, lo store è stato completamente rinnovato e aperto al pubblico. "La nostra filiale svedese – spiega Valentina Bertazzoni, direttore Stile e Comunicazione dell’azienda – è stata una delle prime in Europa e oggi consideriamo quel mercato uno dei più attenti al mix tra estetica e performance dei nostri prodotti. Il restyling ha reso la sede di Stoccolma simile a Casa Bertazzoni, uno showroom esperienziale allestito nella nostra storica sede di Guastalla". Valentina Bertazzoni, insieme al fratello Nicola, ha partecipato all’evento per l’inaugurazione di Casa Bertazzoni di Stoccolma. "Un omaggio – aggiunge Valentina – ai clienti che ci hanno supportato nella costruzione del nostro brand in Svezia e nel Nord Europa. I nostri elettrodomestici sono progettati e progettati secondo il principio Forme&Function, prodotti dall’elevato contenuto stilistico e allo stesso tempo tecnologicamente innovativi".