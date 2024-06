"Bertinelli, esempio per i giovani"

E’ stato ricordato il grande impegno per la sanità locale, ma anche l’attività svolta come volontario, in particolare nell’Avis, in cui aveva operato come direttore sanitario per quattro decenni. C’era anche il labaro listato a lutto dell’Avis, ieri mattina in duomo a Guastalla, ai funerali del dottor Augusto Bertinelli, 96 anni, a lungo primario di Medicina generale, tra gli artefici della nascita dell’ospedale comprensoriale della Bassa, lo stesso ora al centro di tante polemiche. Era stato tra i fondatori dell’associazione Amici del Day Hospital Oncologico. Il sacerdote, mons. Francesco Marmiroli, all’omelia ha ricordato la grande fede del dottor Bertinelli, oltre che il suo impegno come medico e volontario, tanto da definirlo un "grande esempio per i giovani". Lascia due figli, una sorella, nipoti e altri parenti.