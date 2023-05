Bestiario selvatico, l’ex Cccp e la liberazione dei rapaci

Quale miglior location del Centro di recupero della fauna selvatica per la presentazione di un libro dal titolo "Bestiario Selvatico - appunti sui ritorni e sugli intrusi"? Domenica alle 17 il musicista (ex Cccp ed ex Csi) e scrittore Massimo Zamboni (foto) sarà ospite del Rifugio Matildico per presentare la sua ultima opera.

Si tratta di una raccolta di racconti dedicati a una folta schiera di organismi alloctoni, non originari delle terre che abitano e ignari protagonisti di migrazioni di cui non ci accorgiamo se non quando arrecano fastidio alle nostre esistenze. Si tratta di nutrie e zanzare tigre, fenicotteri e cormorani, gamberi della Luisiana e cimici cinesi: "Animali intrusi, inseritisi più o meno a forza in un ambiente che non era il loro con conseguenze diverse e imprevedibili sull’ecosistema, ma anche sull’economia di intere aree. Una radicale mutazione dello stato naturale che rende sempre più urgente una riflessione sul rapporto tra natura ed esseri umani, tra uomo e animali".

