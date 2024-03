Biker contro un albero. Escursionista scivola e si rompe un dito

Doppio intervento del soccorso alpino nella giornata di ieri sul nostro Appennino dove con la presenza di tanti escursionisti col bel tempo aumenta le probabilità di infortuni.

Il primo allarme è arrivato alle 11 di ieri mattina per la rovinosa caduta di un biker che si è schiantato contro un albero in un bosco, in una carraia in località Canicchia di Casina, dove si trovava con gli amici per un giro in bicicletta. Il giovane è stato raggiunto dal Saer della stazione Monte Cusna e dai volontari della croce rossa locale. Poi è stato trasportato con un codice di media gravità all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio a bordo dell’elisoccorso decollato da Pavullo.

Nel pomeriggio invece, a Civago di Villa Minozzo, sulla ferrata del Monte Penna un uomo modenese stava percorrendo il sentiero attrezzato quando all’improvviso è scivolato procurandosi una sub-amputazione di un dito che gli ha impedito di proseguire. Due squadre del Saer si sono portate sul posto: una alla base della ferrata in pronta partenza per andare in supporto ai tecnici dell’elisoccorso e una per andare incontro agli amici del ferito che, una volta recuperato, hanno proseguito nel percorso. Il ferito è stato portato in elisoccorso al Policlinico di Modena.