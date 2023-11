Bilancio 2024, l’amministrazione incontra i cittadini

Proseguono gli incontri organizzati dal Comune di Correggio per ascoltare esigenze, idee e proposte dei cittadini in vista delle scelte per il bilancio ’24. Stasera alle 20,30 appuntamento a palazzo dei Principi, mentre domani alla stessa ora l’incontro si svolge al circolo Arci di Lemizzone, con la partecipazione del sindaco Fabio Testi e dell’assessore a bilancio e patrimonio Martina Catellani.