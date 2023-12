Bilancio di previsione, non aumentano le tasse. Tanti cantieri al via

Pronto il bilancio di previsione 2024 del Comune di Reggiolo, che sarà presentato in consiglio comunale nella seduta del 28 dicembre. "In questi anni – spiega l’assessore al bilancio Maria Luisa Oliverio – abbiamo investito sulle giovani famiglie, cercando di dare maggior risposta con una qualificazione dei servizi, senza dimenticare le associazioni sportive e culturali. Nel 2024 previsto il completamento delle piste ciclabili a Brugneto e Villanova, oltre a nuovi interventi di riqualificazione in centro". Investimenti pure per impianti sportivi, mentre si attende l’avvio di cantieri al teatro Rinaldi, alla rocca medioevale e alla chiesa di San Venerio, opere completamente finanziate e che vedranno nei prossimi mesi terminare l’istruttoria per far iniziare i lavori. Il bilancio 2024 non prevede aumenti nella tassazione locale, garantendo il mantenimento della qualità nei servizi, con l’aggiunta di vari investimenti. Nel post terremoto a Reggiolo sono arrivati oltre 250 milioni di euro di risorse pubbliche.