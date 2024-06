Bimba di otto anni travolta da un’auto: portata in ospedale, è gravissima

Una bambina di soli otto anni è stata travolta da un’automobile in viale Umberto I. L’incidente è avvenuto poco dopo le 18 di ieri, in corrispondenza del bar Piccadilly, non distante dall’incrocio con la circonvallazione. Stando alle prime testimonianze raccolte, la bimba potrebbe essere sfuggita al controllo della madre, per poi essere travolta dal veicolo. Le sue condizioni sono apparse da subito molto serie ed è stata soccorsa da ambulanza e automedica. È poi stata trasportata nel vicino pronto soccorso del Santa Maria Nuova in condizioni gravissime.

Poco prima un altro bambino, sempre di otto anni, era stato coinvolto in un altro incidente. Si trovava su un monopattino in via Sante Vincenzi, intorno alle 17, quando è stato travolto da un’automobile, per poi essere portato all’ospedale in condizioni di media gravità.