Bimbi e iscrizioni al nido. Incontro con la pedagogista

Al via gli incontri di "E’ arrivato bambino", per famiglie e genitori, promosso dal Centro famiglie del distretto di Correggio. Proprio alla sede del Centro famiglie di corso Mazzini 33/B oggi alle 10 si svolge il primo appuntamento sul tema "E se lo iscrivessimo al nido?" con relazione della pedagogista Ilaria Mussini. Altri incontri il 26 marzo alle 18 il 4 aprile alle 10 all’ospedale San Sebastiano, il 9 aprile, il 16 aprile a Campagnola, il 2 maggio e il 90 maggio, con esperti in materia di educazione.