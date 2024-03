Biotestamento, stasera un incontro

Stasera alle 20,30 alla sala civica Daolio, al primo piano della rocca municipale a Novellara, si svolge un incontro sul Dat (Disposizioni anticipate di trattamento) promosso da Azienda Usl e associazione Noi per l’Hospice. La legge sul Biotestamento tratta temi delicati e complessi, sconosciuti a molti cittadini. "Lo sforzo comune – spiega Lina Zanichelli, presidente dell’associazione – vuole essere quello di trasformare l’opportunità di autodeterminazione in una pratica diffusa, così che diventi un reale strumento di cultura e civiltà nel nostro Paese". Le Dat e la pianificazione condivisa delle cure sono strumenti per dare dignità a una condizione di vita, per fare sentire la propria voce e far rispettare le proprie convinzioni e desideri, anche in un momento in cui non si è più in grado di esprimerli. L’incontro è aperto a tutti i cittadini.