Birrarolo, musica con la Tribute Band degli Iron Maiden

Dopo il successo dell’evento "I Primi di Rolo", andato in scena nei giorni scorsi nel piccolo paese della Bassa, da oggi a domenica torna la festa "Birrarolo", negli spazi di via Pertini, organizzata dai volontari del circolo Arci Livello22 e patrocinata dal Comune. Una vasta selezione di birre, buon cibo e naturalmente le varie esibizioni musicali con i Maiden Avenue (Iron Maiden Tribute Band) in programma stasera, gli 88 Decibel nella serata di domani e il gran finale, domenica sera, con le ACDChicks. In programma pure dj set a cura di vari dj, tutti rigorosamente del paese.

"Sono orgoglioso che il nostro paese si dimostri ancora una volta attivo e vivo, forte dell’associazionismo su cui si fonda e del sostegno dell’amministrazione pubblica locale – dice il sindaco Luca Nasi (foto) – che non mancherà mai per queste iniziative rivolte alla socialità".

Nei giorni scorsi "Primi di Rolo" ha visto protagonisti tortelli, gnocchi, risotti, bigoli, gramigna, passatelli, oltre ad animazioni musicale.