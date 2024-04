Bis di Guerrieri

Andrea Guerrieri fa doppietta al CERE nelle Prequalificazioni per gli Internazionali d’Italia di tennis. L’atleta del Circolo Tennis Reggio, testa di serie numero 1 del tabellone, ha fatto suo il singolare lasciando le briciole agli avversari, dapprima col 6-1, 6-0 a Edoardo Santoni, per poi proseguire col duplice 6-1 a Federico Marchetti; nel proseguo è arrivato un 6-4, 6-4 di fronte a Marco Speronello, prima del 6-3, 6-3 con Henri Jeremy Gschwendtner e il successo in finale sul numero 3 Juan Cruz Martin Manzano, arrivato col punteggio di 6-3, 6-4.

"Guerro" ha fatto poi suo anche il tabellone di doppio, insieme al veterano Alessandro Motti, ex Top 100 della classifica ATP di specialità: dopo aver estromesso in semifinale i favoriti Gianluca Bellezza ed Edoardo Zanada col punteggio di 6-0, 6-2, la coppia reggiana ha avuto la meglio nel match decisivo su Andrea Colombo e Davide Pozzi, regolati in una sfida decisamente tirata decisa solo al super tie-break del terzo set col punteggio di 6-3, 4-6, 10-8.

Nella foto: i vincitori Alessandro Motti e Andrea Guerrieri