Biscuoli s’aggiudica la Trentanove Cup

Sabato 20 aprile la Trentanove Cup ha aperto l’attività agonistica del Matilde Golf. Mauro Biscuoli ha vinto con 77 colpi. Piergiovanni Crotti (36) si è imposto in prima categoria, Davide Avanzini (41) in seconda ha avuto la meglio su Marco Gilioli (39) mentre in terza Andrea Ricchi ha registrato il miglior punteggio netto assoluto, ben 45, risultando irraggiungibile per Patrizio Matteucci fermatosi a quota 43. Premi speciali a Alessandra Ganassi (37), miglior lady, e Danilo Allegri (40), senior. Il giorno seguente Luca Germi, del golf Ducato di Parma, ha vinto la Beer Cup grazie a un giro in 76 colpi. Lorenzo Montanari (39) si è imposto in prima categoria davanti ad Alice Cavalli (nella foto, 34). In seconda Alessandro Rinaldi (42) ha ottenuto la vittoria seguito da Alberto Peroni (39) mentre in terza Pietro Folloni (41) ha superato di misura Guido Guastalli al termine di un avvincente testa a testa. Premi speciali a Patrizia Menozzi (38) e Patrizio Matteucci (39), rispettivamente migliori lady e senior.

Andrea Ronchi