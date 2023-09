Bivacco nell’atrio di casa "Ogni notte c’è un ’ospite’"

Da qualche tempo c’è un "giaciglio di fortuna" allestito nell’atrio di una abitazione, in via Cesarea, nel cuore del centro storico di Guastalla. Ogni tanto cambiano gli "ospiti", ma il posto è occupato quasi tutte le notti. Solitamente dalle 23 fino alle 6 del mattino seguente quello spazio, coperto ma affacciato sulla strada, all’ingresso di un edificio da poco venduto a nuovi proprietari, viene utilizzato per trascorrere la notte da alcuni stranieri. Uno di loro, avvicinato da residenti intenzionati a capire se l’uomo poteva aver bisogno di aiuto, ha dichiarato di lavorare durante la giornata ma, a quanto pare, senza avere un tetto sotto cui dormire la notte, ad eccezione di quel riparo di fortuna.

"Sono stranieri – tengono a precisare alcuni cittadini – che non hanno mai dato fastidio, arrecato molestie o creato problemi di ordine pubblico. Ma è davvero triste vedere quelle persone dormire in tale situazione, nel degrado". Ogni tanto qualcuno porta cibo per ristoro. C’è anche chi porta una piccola coperta, per le notti più fresche e umide. Ma con l’inverno? Dove andranno a trovare riparo queste persone? I residenti chiedono alle istituzioni di intervenire per poter creare condizioni di vita più adeguate, senza dover ricorrere a giacigli di fortuna come, appunto, l’atrio esterno di una abitazione privata. Si teme inoltre che questi giovani stranieri possano essere costretti a lavorare senza contratto, sottoposti a un vero e proprio sfruttamento. Alcune segnalazioni agli uffici preposti sono già state inoltrate nelle scorse settimane. Ci sono stati alcuni giorni di assenza di "ospiti", ma ora qualcuno è tornato, come un’ombra che arriva la sera tardi per scomparire all’alba.

Antonio Lecci