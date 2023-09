Bizzarri dona un’idrovora a Cervia "Piccolo gesto che mi rende felice"

Una giornata di festa e commozione quella di ieri a Sant’Andrea, a Villa Inferno - una frazione del forese nel comune di Cervia.

Quasi un centinaio di persone erano presenti per la donazione fatta dal rubierese Marco Bizzarri, presidente e Ceo di Gucci.

Subito dopo l’alluvione, l’imprenditore Bizzarri si era preoccupato di chiedere ad alcuni amici della zona - Paolo Bravura e la rete di volontari di Rumours for Children di Cervia, tra cui Massimo Benini, Guido Allegri e Marcello Evangelista – di cosa potesse avere bisogno la comunità.

Ha così deciso di donare a titolo personale 80.000 euro con i quali sono state aiutate alcune famiglie duramente colpite dall’evento di maggio e, con la cifra restante, è stata acquistata una idrovora per lo smaltimento di masse d’acqua, usata in opere di bonifica o in casi di alluvione.

La speranza sarà quella di non usarla ma, in caso di necessità, la comunità sarà più tranquilla sapendo di avere a disposizione questo strumento.

"Vorrei ringraziare intanto Paolo Bravura perché mi ha detto cosa poteva servire. Per me è un piacere vedervi insieme sorridenti e commossi – ha spiegato Marco Bizzarri –. Grazie per la vostra presenza. Il mio è stato un piccolo gesto che mi riempie di grande gioia".

L’idrovora è stata benedetta dal parroco e poi la parola è passata al vicesindaco Gabriele Armuzzi: "Questa è una giornata importante per il nostro forese. Ringrazio Marco Bizzarri, Paolo Bravura e gli amici dei Rumours perché quando c’è bisogno non si tirano mai indietro".

Dopo il taglio del nastro l’idrovora è stata subito messa in moto.

Ilaria Bedeschi