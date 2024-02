Blitz anti-droga. Trovato con l’Lsd e un etto di hashish. Arrestato 24enne

Nelle tasche della giacca nascondeva un etto di hashish. E a casa aveva pure mezzo grammo del potente allucinogeno Lsd.

Un giovane di 24 anni, residente nel comune di Scandiano, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Domenica sera, intorno alle 21.30, una pattuglia dei carabinieri della tenenza di Scandiano, durante un servizio di controllo del territorio, ha notato un’auto in sosta in un parcheggio antistante la chiesa in via del Rosario nella frazione di Pratissolo.

L’auto era guidata da una ragazza con a bordo il 24enne finito nei guai. I carabinieri si sono insospettiti per l’ingiustificato atteggiamento di preoccupazione da parte del passeggero. Sono quindi scattati, dopo le procedure di identificazione, i controlli approfonditi dei militari dell’Arma che hanno prontamente eseguito un’ispezione personale estesa pure all’automobile e alla conducente del mezzo. La ragazza è subito risultata ’pulita’ ed estranea.

L’uomo è stato trovato in possesso di circa un etto di hascisc suddiviso in due dosi la cui detenzione è stata ritenuta ai fini di spaccio.

Sono stati infatti rinvenuti due involucri di hashish: uno di circa cinque grammi e l’altro del peso complessivo di oltre ottanta grammi che il 24enne aveva nascosto nelle tasche della giacca che indossava. I carabinieri della tenenza scandianese hanno poi anche raggiunto l’abitazione del giovane per eseguire la relativa perquisizione.

All’interno della casa hanno trovato mezzo grammo di Lsd, subito sequestrato dai militari dell’Arma intervenuti domenica sera. Inevitabili ovviamente i provvedimenti nei confronti del ragazzo.

Il 24enne è stato dunque accompagnato in caserma e arrestato, a disposizione della Procura reggiana. Dagli accertamenti dei carabinieri è inoltre emerso che la ragazza al volante dell’automobile era del tutto estranea agli esiti delle attività. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, continuerà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

Ieri il giovane è comparso davanti al giudice Luigi Tirone per la direttissima, avvalendosi della facoltà di non rispondere. Il pm ha chiesto l’obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria. L’avvocato Gaetano Pirillo (studio legale Panisi) ha domandato la remissione in libertà sottolineando che lui è giovane, incensurato e si potrebbe prospettare la pena sospesa.

Il giudice ha convalidato l’arresto e non gli ha applicato misure cautelari. La difesa ha chiesto un termine e la prosecuzione della direttissima è stata rinviata a marzo.