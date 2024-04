Blitz antidroga del cane Victor. Trovato mezzo chilo di fumo. Un 17enne finisce in manette

Un 17enne è stato arrestato a dopo essere stato trovato con mezzo chilo di droga che nascondeva in cantina a casa. A scovare lo stupefacente è stato il cane antidroga Victor in forza all’unità cinofila della polizia locale in collaborazione con la squadra mobile della questura reggiana. Il blitz è avvenuto venerdì pomeriggio nel domicilio del sospettato, già tenuto d’occhio da tempo, nel quartiere popolare di via Compagnoni. E qui, il fiuto del pastore tedesco poliziotto (con la complicità del figlio erede Devil, la cui storia si può leggere sul Qn di oggi) non ha tradito, trovando 388 grammi di marijuana e 187 di hashish suddivisi in panetti. Inoltre, sono stati sequestrati anche 1.735 euro, ritenuti provento dell’attività di narcotraffico, due telefonini che ora saranno scandagliati dagli inquirenti. Per il giovane sono scattate le manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Nei prossimi giorni comparirà davanti al giudice del tribunale dei Minori di Bologna per l’udienza di convalida.

Il cane Victor ha poi trovato pure 66 grammi di droga nascosti nello skate park di piazzale Europa. Sui panetti un’etichetta colorata con scritto ’Malabar’, chewing-gum famose in Francia. Gli investigatori cercheranno di capire – dopo i panetti trovati nei giorni scorsi con le figurine dei pupazzetti ’Muppets’ – se dietro si cela un’appartenenza a un’organizzazione criminale.

Infine, sempre nei controlli dei giorni scorsi, gli agenti della Mobile e del posto di polizia di via Turri è stato denunciato un altro 17enne sorpreso con 9 grammi di hashish dopo che, a bordo di una bici, aveva ceduto una dose ad un 20enne (poi sanzionato) sotto i portici in viale Iv Novembre, in zona stazione.

dan. p.