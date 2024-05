Blitz antidroga a tappeto tra stazione e centro di Reggio, pusher-ciclista in manette

Reggio Emilia, 29 maggio 2024 – Un ‘rider’ della droga finito in manette e oltre un etto di hashish sequestrato da questura e carabinieri. È il bilancio dei controlli delle forze dell’ordine tra la zona della stazione ferroviaria storica e a ridosso del centro di Reggio, spesso sotto la lente d’ingrandimento per contrastare il narcotraffico.

La squadra mobile ha arrestato venerdì scorso – in flagranza di reato, ma in modalità differita per documentare altre cessioni – un 23enne tunisino irregolare che si spostava in bicicletta in via Gramsci (tra lo stadio e il tribunale) per raggiungere i clienti e spacciare droga. Già processato per direttissima, il giudice ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora in città.

Nel quartiere attorno ai binari invece, la polizia e l’unità cinofila della municipale col cane antidroga Victor, hanno rinvenuto un panetto da 60 grammi di hashish nascosti nell’area dello ‘skatepark’ in piazzale Europa. Avviate le indagini per risalire al pusher.

Mentre i carabinieri – coi militari del comando di Reggio coadiuvati da una squadra di intervento operativo del 5° reggimento di Bologna – hanno trovato in via Eritrea un involucro di 9 grammi di hashish nascosto isopra uno pneumatico di un’auto in sosta e altri 27 grammi in alcune fioriere sui marciapiedi. Non più tardi di dieci giorni fa, nella stessa zona, erano stati sequestrati 40 grammi di hashish nascosti nello sfogo fumi di un minimarket.