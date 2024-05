Blitz antidroga in zona stazione. Hashish trovato in un foro del muro

L’hashish era nascosto in un incavo nelle vicinanze di un minimarket di via Eritrea. È quanto sequestrato dai carabinieri durante un servizio anti-droga in zona stazione messo a segno dai militari di Corso Cairoli coadiuvati da una squadra di intervento operativo del 5° reggimento di Bologna.

Gli inquirenti hanno dato risposta alle segnalazioni da parte di alcuni cittadini riguardo a un sospetto viavai di persone. E qui, in un foro di un muro, probabilmente adibito una volta a ’sfogo fumi’, sono stati trovati 40 grammi di hashish. Ora si indaga per cercare di risalire all’identificazione del pusher chiamato a rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Lo stupefacente rinvenuto verrà depositato presso l’ufficio corpi di reato della Procura reggiana.