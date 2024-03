Blitz notturno dei ladri nel locale: "Per noi è il terzo furto in un anno"

Ennesimo furto a Rubiera ai danni del locale ‘Calili bistrot&bar’ in via Emilia Ovest. I ladri hanno agito giovedì notte, forzando una porta sul retro. Durante il blitz sono stati ripresi dall’impianto di videosorveglianza. È subito scattato l’allarme, ma hanno compiuto rapidamente il raid. "Hanno rubato il fondo cassa – dice il titolare Bartolomeo Capolongo – per un importo ancora da quantificare con precisione. Hanno preso pure dei prodotti alimentari tra cui dolci e succhi di frutta. Il furto è avvenuto in nemmeno un minuto e sono fuggiti con il bottino per un danno complessivo, tra refurtiva e danneggiamenti, di circa mille euro". Il ‘Calili bistrot&bar’ è stato purtroppo già ‘visitato’ altre volte dai ladri. "L’altra notte – prosegue Bartolomeo Capolongo – è scattato l’allarme e sono prontamente arrivato sul posto assieme alle forze dell’ordine, ma i responsabili dell’intrusione erano già scappati. Probabilmente sono le stesse persone che nel passato hanno già svaligiato sempre la nostra attività. È il terzo furto infatti che subiamo in un anno: ormai è un teatro di microcriminalità notturna. Ringrazio i carabinieri di Rubiera perché sono intervenuti veramente in modo tempestivo, ma non è stato comunque abbastanza perché queste persone sono molto veloci e in meno di un minuto riescono a recare danni ormai insopportabili". Sul luogo si sono dunque portati i militari dell’Arma per eseguire un sopralluogo e iniziare le indagini a carico di ignoti per il reato di furto aggravato. "Ora stiamo valutando quali strategie adottare per prevenire queste incursioni – spiega Capolongo – . Una soluzione è quella di addestrare un pitbull e lasciarlo poi all’interno del locale durante la chiusura nell’orario notturno per evitare in futuro altre spiacevoli situazioni simili. Ovviamente all’esterno saranno posizionati i cartelli per avvisare della presenza del cane. Abbiamo già telecamere e sensori, però non sufficienti. Stiamo assistendo a tanti episodi di microcriminalità. Recentemente, sempre a Rubiera, i ladri hanno derubato un altro bar". Negli ultimi mesi numerosi sono stati i furti messi a segno in attività del comprensorio ceramico reggiano.

Matteo Barca