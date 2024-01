Bomsori e Kit Armstrong. Un concerto di stelle

Domani sera, con inizio alle 20.30, al Teatro Municipale Valli la stagione dei concerti propone il duo Bomsori e Kit Armstrong.

La violinista e il pianista sono impegnati in un programma che comprende Sonata per violino e pianoforte n. 1 in la minore, Opera 105 di Schumann; Meditation da "Souvenir d’un lieu cher" per violino e pianoforte, Opera 42 n.1 di Cajkovskij; Notturno e Tarantella, Opera 28 di Szymanowski; Sonata n. 3 in sol minore per violino e pianoforte di Debussy; e Fantasia dal "Faust "di Gounod, Op. 20 di Wieniawski. Il duo sostituisce l’annunciato concerto di Patricia Kopatchinskaja, costretta a rinunciare per motivi personali, insieme a Polina Leschenko.

Nata a Daegu, in Sud Corea, da genitori musicisti, Bomsori - nome unico che significa suono di primavera - ha studiato all’Università Nazionale di Seoul, perfezionandosi poi alla Juilliard di New York. Kit Armstrong, nato nel 1992, è pianista e compositore eccezionalmente dotato per la matematica, le scienze e le lingue. All’età di cinque anni avvia gli studi di pianoforte e composizione e a soli sette è il più giovane studente mai ammesso alla Chapman University of California. Dal suo debutto in concerto, all’età di otto anni, Kit Armstrong si è già esibito numerose volte da solista in recital e in concerti con orchestra. Il suo vasto repertorio abbraccia opere di Haydn, Schubert, Chopin, Schumann, Liszt, Brahms, Debussy e Ravel, si è già cimentato come compositore nei più diversi generi musicali.

Biglietti interi: 30/25/20/17,50 euro. Info: www.iteatri.re.it

Stella Bonfrisco