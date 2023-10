Boom di truffe agli anziani: i consigli

Tecnici del gas, luce, falsi appartenenti alle forze dell’ordine (ora anche false guardie giurate), studiosi di emissioni di radioattività su metalli (oro e argento), funzionari Inps per autorizzare aumenti pensionistici, sedicenti amici di figli e nipoti che vantano crediti. Le truffe agli anziani non stanno conoscendo tregua. Dopo la campagna preventiva ’Non aprite quella porta’, il porta a porta e la ’predica’ antitruffa dal pulpito delle chiese hanno deciso di intensificare ulteriormente gli incontri con gli anziani per sensibilizzarli informandoli sui nuovi raggiri. Per questo i carabinieri si stanno indirizzando anche nei circoli ricreativi frequentati dagli anziani. Un’iniziativa che interesserà tutto il territorio della provincia. A Sant’Ilario martedì pomeriggio nella sede dell’Università dell’Età libera è stato organizzato un incontro con i carabinieri che hanno illustrato i mezzi e i modi in uso ai ladri e truffatori che prendono di mira gli anziani. Il consiglio più importante è quello di diffidare dagli sconosciuti, in quanto i truffatori si presentano con apparenza distinta, sorriso cordiale, massima disponibilità, al fine di conquistare la fiducia delle vittime e per introdurvisi abilmente in casa, pronti ad appropriarsi di denaro e gioielli. Dell’ingenuità approfitteranno ugualmente in strada. Altri consigli da non dimenticare: mai dare soldi o preziosi a estranei seppur si dichiarano forze dell’ordine, mai aprire agli sconosciuti, nessuna confidenza al telefono. In ultimo e aspetto più importante, quello di non esitare di chiamare il 112.