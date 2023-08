Borzano in fotografia, premiati Conforto, Guidetti e Giorgi

Enzo Conforto, Martina Guidetti e Argia Giorgi. E’ questo il podio del primo concorso fotografico ‘Borzano: scatti di ieri e di oggi’ organizzato dall’unità pastorale Sacra Famiglia per la fiera della frazione albinetana. A tutti e tre è stata stampata la foto ed è stato consegnato un buono per cenare nelle serate della festa. La partecipazione era aperta a tutti i fotografi non professionisti. Il concorso prevedeva l’invio al massimo di tre immagini e mirava a sollecitare la raccolta di fotografie attuali oppure legate al passato, nell’intento di costruire una memoria collettiva fotografica che colleghi il presente al passato.

La giuria era composta da Andrea Incerti di Efiap (Excellence della Federazione Internazionale della Fotografia) organizzatore del concorso, Alessandra Margini e Simona Sghedoni.

Nei locali della scuola d’infanzia è stata inaugurata una mostra con le migliori dieci foto pervenute, esposizione apprezzata dai visitatori.

m.b.

nella foto un particolare

dello scatto vincente

di Enzo Conforto