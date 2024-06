Bosco urbano Reggio Emilia: attivisti bloccano i lavori per il nuovo supermercato

Reggio Emilia, 08 giugno 2024 - Dietrofront dei trattori stamattina a Ospizio, nel bosco urbano dove sono partiti i lavori per la costruzione di un nuovo supermercato (nella zona in cui un tempo si trovava la biblioteca di Ospizio).

Gli attivisti di Xr (Extinction Rebellion) Reggio Emilia si sono seduti davanti ai mezzi, costringendoli di fatto ad andarsene. Insieme a loro sul posto anche Stefano Ferrari di Reggio Emilia ripuliamoci.

Attivisti seduti davanti ai trattori al bosco Ospizio

"Eravamo qui per mappare la biodiversità di questo bosco urbano spontaneo, che è assolutamente da preservare - spiega Ilaria Mezzenzana di Xr -. Quando abbiamo visto i trattori, due di noi si sono seduti davanti per bloccarli".

Dopo l'intervento della Digos i mezzi hanno abbandonato l'area. "È una piccola vittoria - continua l'attivista - ma purtroppo non fermerà i lavori. È importante però che la cittadinanza conosca cosa sta succedendo: dei diritti di proprietà su questo terreno risalenti al 2015 non possono più valere oggi, in piena crisi climatica".