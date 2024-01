Botti illegali nelle scatole da scarpe, denunciato

È stato sorpreso mentre viaggiava in auto con materiale pirotecnico illegale nascosto in una scatola da scarpe. Un 32enne è stato scoperto durante un controllo a Reggio, lungo via dei Gonzaga, effettuato dai carabinieri che hanno sequestrato (nella foto) un ordigno del peso di oltre 100 grammi, un altro articolo pirotecnico un articolo pirotecnico avvolto in carta di colore nero con la scritta ‘Bomber Liet’ lungo 15 centimetri e dal peso di 50 grammi, tre scatole da 20 grammi l’una e sei articoli lunghi 50 centimetri per 24 grammi complessivi. Tutto sprovvisto del marchio di conformità ‘Ce‘.

L’uomo è stato denunciato con l’accusa di trasporto e detenzione di materie esplodenti senza licenza, nonché di omessa denuncia di detenzione di materie esplodenti.