"Bravi a rimetterci in carreggiata. Ma non ho urlato negli spogliatoi"

Quarto risultato utile consecutivo per la Reggiana di Alessandro Nesta, che replica il 2-2 di Pisa di sette giorni prima.

"E’ stata una partita diversa – spiega il tecnico granata - rispetto alla settimana scorsa. Siamo partiti bene, poi da metà primo tempo abbiamo avuto un passaggio a vuoto, perso tanti palloni semplici. E come spesso ci capita, noi paghiamo sempre tutto. Nella ripresa invece siamo andati molto bene, tanto è vero che alla fine se c’era una squadra che sembrava in grado di vincere era la Reggiana e ci abbiamo provato davvero".

Pareggio accolto positivamente anche per il valore dell’avversario.

"Il Como è forte, si permette addirittura di mettere Verdi a metà ripresa; a tratti l’ho visto a livello del Parma, anche per prestanza fisica".

La Reggiana dopo l’intervallo ha cambiato passo.

"Siamo stati bravi a rimettere la partita in carreggiata. Ma non mi sono messo a gridare negli spogliatoi, se a volte lo faccio è solo per fare coraggio. Dobbiamo avere sempre fiducia. Sento ogni tanto da fuori qualche lamentela, ma veniamo da 2 vittorie e 2 pareggi e credo che ogni tanto possiamo dire bravi ai nostri giocatori. Portanova, Girma e Cigarini saranno squalificati per Bari? Ci penserò da domani (ride)".

Dopo quasi due mesi, il rientro di Pajac è stato positivo.

"Sta facendo il percorso giusto. Non è al 100% ma ha esperienza, piede e scatto. Sarà un giocatore importante per noi, l’importante è che stia bene, come tutti del resto".

Inevitabile l’argomento calcio-mercato.

"La società sa che ci servono dei giocatori. Non voglio che passi il messaggio che non voglio giocatori o che accetto passivamente le situazioni. Ho ambizione e voglio che la squadra migliori. Il club lo sa, come sa chi possiamo permetterci. Ma sono sicuro che arriveranno rinforzi".

Luca Cigarini non giocava dal match del 25 novembre contro l’Ascoli.

"Sono abbastanza contento, tornare in campo dopo un lungo periodo è stato particolare. La squadra mi ha dato una grossa mano e io credo di aver fatto il mio. Fisicamente in generale stiamo bene. Nel primo tempo abbiamo subito una squadra costruita per vincere e sulla carta più forte di noi, ma ci abbiamo messo anche del nostro, aspettandoli troppo, pressandoli poco. Nel secondo invece la situazione si è ribaltata. In generale la mentalità è cambiata, chiunque se ne è accorto. Stiamo facendo prestazioni e risultati, però possiamo fare ancora di più". Quinta rete stagionale per Natan Girma.

"Sono contento ma avrei voluto vincere, dopo il vantaggio nostro avremmo potuto raddoppiare ma ho sbagliato tanti palloni. La squalifica? Mi dà fastidio ma ero in diffida da Modena e prima o poi doveva accadere. Il mercato? Non vado via, l’ho già detto al mio procuratore".

Matteo Genovesi