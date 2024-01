Brescello, fai un dispetto alla regina. Fabbrico e Montecchio sfidano le big

Prima domenica del 2024 con tutte le categorie in campo (ore 14.30) dall’Eccellenza alla Terza categoria.

Terzo round del girone discendente per la Serie A dei Dilettanti in cui i team di casa nostra incrociano le prime tre della classe: la Brescello Piccardo attende la regina Cittadella che a dicembre ha inserito l’ex bomber granata Guidone, mentre poco distante il Fabbrico ospita le Terre di Castelli argento e finalista di Coppa Italia a spese del Montecchio. Proprio i giallorossi salgono nel piacentino per disinnescare la forza d’urto del Nibbiano, bronzo del girone.

Non può perdere terreno la Correggese che viaggia verso la tana di Gaggio Montano contro la matricola bolognese Faro. Match cruciale in ottica salvezza per il Rolo che incrocia il Real Formigine in una gara dai tanti ex, a partire dai due tecnici Ferraboschi e Sarnelli con quest’ultimo che ha indossato la casacca biancazzurra da fantasista; fra i modenesi milita il fantasista reggiano Binini, fresco ex di turno. Dopo il ribaltone di domenica scorsa, il Bibbiano/San Polo guarda tutti dall’alto nel girone B di Promozione e difende il primato contro il pericolante Fiorano. Quasi un testacoda anche per la Vianese che rincorre il primo hurrà casalingo del nuovo anno nel derby con l’Atletic Progetto Montagna in serie nera da ben 11 gare. Scontro d’alta quota con play-off nel mirino per il Baiso/Secchia che rende visita allo United Carpi guidato dal trainer reggiano Cristian Borghi. Senza lo squalificato jolly Mauro Piermattei, il Vezzano insegue i primi punti del 2024 nella sfida salvezza contro il Cavezzo.

In Prima categoria fari puntati sul derby cittadino di Cella fra la Virtus Libertas, seconda della classe, e il Daino Santa Croce staccato di una solo lunghezza. Pesanti punti-tranquillità negli altri derby Rubierese-S.Prospero Correggio e Virtus Correggio-FalkGalileo.

Due big-match alla ripresa della Seconda categoria: derby pedecollinare al "Nasi" fra i gialloneri dello United Albinea e la regina Barcaccia che ha conquistato la corona proprio all’ultima di andata. Scontro al vertice per la Virtus Mandrio, terza forza del girone modenese, che prova il sorpasso sulla vice-capolista Medolla.

In Terza categoria il battistrada S.Ilario non può distrarsi contro i parmensi dell’Audace maglia nera del girone B.

Il menu

Eccellenza: Bagnolese (8)-Agazzanese (23); Brescello Piccardo (30)-Cittadella (44); Fabbrico (24)-Terre di Castelli (39); Faro (15)-Correggese (37); Nibbiano (39)-Montecchio (21); Real Formigine (29)-Rolo (20). Promozione. Girone A: Castellana Fontana (24)-Boretto (22); Real Sala Baganza (20)-Luzzara (23); Riese (23)-Felino (31); Sammartinese (24)-Campagnola (25). Girone B: Arcetana (41)-Virtus Camposanto (24); Bibbiano/San Polo (47)-Fiorano (12); Castellarano (29)-Atletic CdR Mutina (35); Cavezzo (16)-Vezzano (22) sul sintetico di San Felice; Sporting Scandiano (28)-Quarantolese (14); United Carpi (34)-Baiso/Secchia (33); Vianese (45)-Atletic Progetto Montagna (6).

Prima categoria. Girone B: Solignano (25)-Quattro Castella (22); Team Traversetolo (24)-Celtic Cavriago (10); Terme Monticelli (29)-Boca Barco (17). Girone C: Original Celtic Bhoys (14)-Vis S.Prospero (28); Reggiolo (13)-Povigliese (23) al "Pertini" di Reggiolo; Rubierese (16)-S.Prospero Correggio (12); Solierese (19)-Masone (26); Viadana (17)-Guastalla (23); Virtus Libertas (28)-Daino S.Croce (27); Virtus Correggio (18)-FalkGalileo (16). Girone D: Solignano (21)-Carpineti (8).

Seconda categoria. Girone B: Campeginese (24)-Corte Calcio (9); Fontanellatese (23)-Fc 70 (9); Levante (13)-Gattatico (19); Viarolese (22)-Virtus Calerno (22). Girone D: Atletico Bibbiano Canossa (23)-Novellara (16); Real Casina (20)-Gualtierese (12) sul sintetico di Castelnovo Monti; S.Faustino (16)-Montecavolo (15); Santos 1948 (21)-Rapid Viadana (17); Saxum United (21)-Virtus Bagnolo (15); United Albinea (22)-Barcaccia (25). Girone E: Boiardo Maer (20)-Real Maranello (18); Borzanese (14)-Audax Casinalbo (6); Junior Fiorano (11)-Rubiera (15); Roteglia (25)-Fonda Pavullese (8); Spezzanese (22)-Fellegara (18). Girone F: Virtus Mandrio (27)-Medolla (28).

Terza categoria. Girone A: Collagna (8)-Sporting Tre Croci (16); Invicta Gavasseto (13)-Felina (20); Puianello (22)-Fogliano (9); Ramiseto/Ligonchio (7)-Biasola (11); Vetto (26)-Amici di Davide (16). Girone B: Plaza Montecchio (22)-Milan Club Pr (16) al "D’Arzo" di Montecchio; S.Ilario (30)-Audace Pr (1); Vigatto (6)-Cadelbosco (12).