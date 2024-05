Brescello, fermato mentre tenta furto in azienda agricola

Brescello (Reggio Emilia), 27 maggio 2024 - I carabinieri della caserma di Brescello, insieme ai colleghi del nucleo radiomobile di Guastalla, hanno denunciato un uomo di 24 anni, residente nella Bassa, per il reato di tentato furto aggravato in concorso. Insieme ad altre persone, ancora non identificare, ha tentato di rubare all’interno di un’azienda agricola a Brescello. E’ accaduto l’altra notte e non si esclude che possa trattarsi di un’azione legata ai furti di mezzi agricoli, visto che nella zona in questione c’erano in sosta numerosi veicoli, tra cui dei trattori. E’ stata la segnalazione di un residente, per la presenza sospetta di un’auto in una zona buia, a fare scattare il controllo dei carabinieri. E’ stato notato un giovane correre via dal retro del capannone dell’azienda agricola, dirigendosi verso l’auto, con cui aveva intenzione di allontanarsi. Ma è stato subito fermato dai carabinieri. Non è riuscito a fornire giustificazioni sulla sua presenza in quel luogo. E’ stato identificato e denunciato. Il sopralluogo ha permesso di scoprire che la rete di recinzione era stata tagliata. E questo porta a pensare a una intrusione a scopo di furto. Le indagini sono in corso, anche per capire se possano esservi collegamenti con simili episodi avvenuti sul territorio ai danni di aziende agricole, soprattutto per rubare trattori e altre attrezzature.