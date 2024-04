"Buche, il Comune ha sbagliato l’iter"

"Asfalti, lo stato delle nostre strade è pietoso ed è sotto gli occhi di tutti, ma la giunta Pd ha per l’ennesimo errore perso un finanziamento".

Lo affermano i consiglieri comunali di Alternativa Civica, raccogliendo le segnalazioni dirette di cittadini indignati ma anche quelle postate sui social.

"Non abbiamo una concreta possibilità di intervento - dicono dalla minoranza - ma almeno possiamo informare i cittadini sul perché di questa situazione. Anche in questo caso, la Giunta Pd ha perso un’occasione per ottenere importanti finanziamenti. Nel 2020 Stato metteva a disposizione per il 2021 ingenti risorse per la messa in sicurezza degli edifici pubblici e del territorio. Per la sistemazione delle strade, il Comune ha avanzato la richiesta di 1 milione 430mila euro".

Ma la domanda non è stata ammessa perché il Comune "non ha compilato il piano dei costi, il quadro economico e l’iter procedurale"; lo si legge nel decreto di assegnazione dei fondi. "Siamo alle solite - rimarcano da Alternativa - Il Comune ha presentato una domanda incompleta. Anche in questo caso? Sì. Un caso che si aggiunge a quelli analoghi che abbiamo denunciato, e di altri parleremo a breve. Solo l’anno successivo la Giunta ha approvato un progetto di riqualificazione delle strade redatto a regola d’arte, ma ormai i finanziamenti erano andati e in questi anni non ne ha reperiti di nuovi".

La minoranza aggiunge: "La maggioranza Pd fa la vittima, ci accusa di essere polemici e la butta in politica. Ma la politica non c’entra. Il problema è che non sanno amministrare. Noi prendiamo spunto dai migliori amministratori senza guardare al colore politico. Il sindaco Pd di Rubiera sta dando attuazione al Patto regionale per la Casa e noi vogliamo seguire le sue orme. La sindaca Pd di San Lazzaro di Savena ha lavorato all’azzeramento delle rette degli asili nido: abbiamo studiato il caso e proponiamo un obiettivo analogo. La maggioranza la butta in politica e non conclude niente, Alternativa Civica non ha pregiudizi politici e adotta le migliori pratiche. Questo, per noi, è il vero modo per fare l’interesse dei cittadini di Sant’Ilario e Calerno".