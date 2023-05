Bucher Hydraulics festeggia il secolo

Bucher Hydraulics ha festeggiato i 100 anni di successi con una serie di appuntamenti. L’azienda, una delle cinque divisioni della multinazionale Bucher Industries, a Reggio si occupa della produzione di azionamenti e comandi idraulici innovativi. Per l’occasione Bucher ha investito seimila euro in borse di studio e ha portato 300 ragazzi delle medie e superiori alla Cavallerizza per la fase finale del concorso e per assistere allo spettacolo “La Fisica sognante”, del prof Federico Benuzzi. Le medie hanno sviluppato un progetto innovativo su come desiderano la loro azienda del futuro, alle seconde della Scuola Maria Chiara di Sant’Ilario è stato assegnato un premio di 2.000 euro, grazie al gioco di società ideato da loro: “5.0: industry of future”.

Nella foto: la presidente Unindustria Roberta Anceschi consegna la scultura “Homo Faber” a Daniel Waller, presidente di divisione