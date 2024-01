Burocrazia e novità digitali, apre uno sportello di aiuto al cittadino

E’ stato attivato in municipio a Rio Saliceto un nuovo servizio a disposizione dei cittadini. E’ infatti operativo un servizio per facilitare l’orientamento e l’accesso ai servizi comunali o di altri enti pubblici. Lo sportello si chiama Alter-Ego ed è aperto ogni martedì e mercoledì, dalle 08,30 alle 12, al piano terra del municipio, appena dopo l’entrata principale.

Serve per supportare i cittadini nella compilazione di domande online legate a servizi comunali, regionali o di altri enti pubblici, orientamento ai servizi comunali o del territorio, consultazione Fascicolo Sanitario Elettronico, accesso Spid, invio mail, supporto a pratiche on-line di servizi pubblici (cambio residenza, iscrizione a asilo nido e scuole d’infanzia, richieste agevolazioni e contributi scolastici…), aiuto nella domanda online di richieste di alloggi di edilizia popolare, inserimento o cancellazione dal Registro volontari del Comune, informazioni su Sportello sociale, Sportello migranti (attivo nella sede di via don Branchetti 47 e aperto ogni sabato mattina), Sportello Non+Soli, per pratiche per convenzione Caf e Spazio Donna.

È possibile accedere allo sportello liberamente al martedì e mercoledì negli orari di apertura o su appuntamento, da concordare con l’operatrice scrivendo all’indirizzo e-mail civilisti@comune.riosaliceto.re.it o telefonando al numero 0522-647818. Il servizio è gratuito.