Caccia all’isola del tesoro con "Jim e il pirata"

Oggi pomeriggio alle 17, con repliche domani alle 11 e alle 16,30, al Novecento di via del Cristo a Cavriago, proseguono gli appuntamenti per ragazzi e famiglie con "Jim e il pirata: l’isola del tesoro" della compagnia Pandemonium Teatro. In scena un attore che si prepara a raccontare la sua storia, intonando un canto di mare. Un ultimo saluto al porto sicuro, e via. L’àncora si solleva, gocciolante e piena di alghe. Il vento gonfia le vele, e la terraferma è sempre più lontana. La sua destinazione? Un’isola lontana e misteriosa, dove giace il tesoro del temibile pirata Flint. Un’avventura senza tempo, che racconta di mare e di vento, di gioia e di paura. Lo spettacolo utilizza la tecnica del teatro d’attore.