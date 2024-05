Cade con la bici, 60enne in ospedale

Disastrosa caduta di un ciclista, l’altra sera nella zona del parco Poletti, con un uomo di 60 anni che ha riportato gravi traumi, tanto da dover essere ricoverato in gravi condizioni al Santa Maria Nuova di Reggio. L’incidente è avvenuto poco dopo le 22.30, quando il ciclista si trovava a transitare lungo via Boves, strada sì trafficata ma ampia, che costeggia l’area verde. Il sessantenne è rovinosamente caduto a terra, battendo la testa. Un passante ha dato l’allarme e sul posto sono arrivati rapidamente un’ambulanza della Croce Bianca e anche i carabinieri. Si voleva infatti appurare se si trattasse di una caduta accidentale oppure provocata da un eventuale pirata. Il ferito, dopo le cure al pronto soccorso di Reggio, è stato giudicato non in pericolo di vita.